استطلاع | حظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير الليبيين يثير جدلا واسعا

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

أثار قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج. مؤخرا يهم حظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير الليبيين، جدلا واسعا.

ونص القرار الذي نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على أن “مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي. وكافة الجهات الضبطية تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب لعمليات البيع. والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية”.

أحكام النشاط التجاري

ويأتي القرار بحسب المصدر ذاته “تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية. بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين”.

وبينما انتقد البعض القرار واعتبروه “مخالفا للقانون” أكد آخرون أنه ليس قرارا جديدا وبأنه “أقر حالة كانت موجودة”.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول : “برأيك هل قرار وزير الاقتصاد بمنع الأجانب من مزاولة النشاط التجاري في ليبيا صحيح” ؟؟

1- نعم

2- لا

3 يوجد حلول أفضل – اذكرها

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 495 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 20 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 515 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“نعم ”: 315 مشارك بنسبة 61.17 %

“لا ”: 96 مشارك بنسبة 18.64%

” يوجد حلول أفضل”: 84 مشارك بنسبة 16.31 %

أغلب المصوتين يؤيدون قرار الوزير بمنع الأجانب من مزاولة النشاط التجاري، فيما يرى الآخرين أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في كل شئ “الزراعة وصناعة الخبز، وأعمال البناء والإعمار ” .

آراء المشاركين في الاستطلاع:

يرى “Hazem Ferjani” أن القرار حبر على ورق، وباب للمرتزقة للجباية من الأجانب. والتعويض من جيب المواطن المحترم، حسب قوله .

ويقول “عماد الجوهري” نعم وفرض ضرائب دخول وقيود داخل ليبيا. لأنهم هم سبب خراب ليبيا الاجانب اكثر من عدد سكان ليبيا .

ويؤكد “البدو الذيب” أنه مع القرار وبقوة لأنه بصراحة على خاطر على الأمن القومى الليبي يملك يمتلك مفاصل نشاط الاقتصاد أجنبى أو عربى. نخاف من هيمنة أمريكا الأجنبية متخافش من هيمنة مصر العربية هى هى .. تمكين الشباب الليبي من الاقتصاد عامل الأجنبي خبيث مقالب عن خيبر نكلم فيك عرفك طيب .. يستغل فيك تونسي مصرى سورى طبعتها تختلف عند مدة زمنية محددة يخدم يروح للبلاد. ولا خلى تجيب عمالة من آسيا بنغلاديش أرخص يخلص ضريبة الدخل ولا إقامة ولا نظافة العامة وغيرها .. انتبه من العمالة الوافدة العربية المصرية وتونسين سوريين ومغربى .

وذكر “إبراهيم ليبي” احسن قرار .. وفكونا ياجماعة ضروري من العمالة حنا حتى الليبيين بذات المقاولون تلقاه يوصي في العامل الاجنبي .. يقوله اطلب عليه خمسه آلاف لرواشن وعشره الألف لصبه يبي المصري يستفيد بيش يستفيد فجرته ولد بلاده .. اجعنه لا بنا ولا كون روحه ولي تعقب من التجار يلحسوها الأجانب، حسب قوله .

وقال “Jassi” بصراحة القرار غلط. هو بدأ السلم من فوق. المفروض نقنن وجود وشغل العمالة الوافدة زي في السعودية وبعدين نبدأ نعاقب أي مخالف. يعني لما يوقف توا كل العمالة مثلا في المخابز من هيشتغل؟ الليبيين؟ بصراحة اشك.