بن شراده: ستوضع قاعدة دستورية جديدة في حال عدم التوافق

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أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحافية أمس الأحد أنه من المفترض أن تعقد جلسة لأعضاء المجلس بداية الشهر المقبل، ولم تعقد جلسة مكتملة النصاب منذ فترة.

واوضح أن أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمسار التأسيسي سيعقدون جلسة أخرى، ونأمل توصلهم إلى اتفاق .

وأكد أنه في حال عدم التوافق ستعمل لجنة مشتركة من المجلسين على وضع قاعدة دستورية جديدة.

وفي سياق أخر قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن الأطراف الليبية مقتنعة بأن أي انتخابات تعني إنهاء دورها السياسي.

وأوضح البيوضي في منشور عبر حسابه على “فيسيوك” أنه لهذا السبب اختارت الأطراف الليبية المضي نحو الصدام المسلح.

وتابع :”لحد الآن هناك رفض دولي وإقليمي لخطوة تفجير الأوضاع ميدانيا، وينصب الجهد الدولي نحو إقرار قاعدة دستورية وموعد محدد للانتخابات”.

وأضاف أن الانقسام النسبي يتعلق بمسألة السلطة التنفيذية. مؤكدًا أن هناك رأيين إنتاج سلطة تنفيذية جديدة محددة المهام وولايتها لا تتجاوز 6 أشهر، وإجراء الانتخابات في وجود حكومتين.

ولفت المرشح الرئاسي إلى أن الحماس الدولي للحكومة الموازية (شبه معدوم) حتى من الدول المنتجة للاتفاق الليبي الليبي.

وأفاد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيية تواجه معوقات متعددة وهي تجتهد لتحسين مركزها السياسي.

في حين أشار إلى أنه يصعب تقدير المواقف تجاه حكومة الدبيبة وهي تعاني بسبب قضايا الافتراس للمال العام

مؤكدا تلقيها رسائل واضحة (دولية) بضرورة وضع حل لهذه المسألة.

وذكر البيوضي أن الانتخابات هي الحل وهذا هو الاتجاه الدولي خصوصا وأن الزخم الوطني نحوها لا يزال متماسكا رغم كل العراقيل.