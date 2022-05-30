بليحق يُعلن بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق أن المشاركين في اجتماع سرت المقرر غدا الثلاثاء بدئوا في التوافد للمدينة.

ودعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عقد اجتماع موسع غدا الثلاثاء. بمقر البرلمان بمدينة سرت، مؤكدًا أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.

وأوضح بليحق في تصريحات صحفية إن الاجتماع، سيتناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، قبل البت فيه من مجلس النواب الفترة المقبلة.

وأكد أن ما سيعقد اجتماع وليس جلسة للمجلس، وسيحضره رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس. ورئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، ووزير التخطيط والمالية أسامة سعد حماد. وممثلون عن عدد من المؤسسات ذات العلاقة “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة. ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد”.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس. وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

وكانت قد اقترحت الحكومة الليبية ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب.