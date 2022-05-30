بلدية طبرق تبحث مع شركة الكهرباء بداية تشغيل المحطة الغازية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، منصور أمداوي، اجتماعا مع علي المجريسي، مدير عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومحمد ابوسويدر مدير إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء، في حضور عبدالباسط العوامي، مدير محطة كهرباء طبرق.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العراقيل التي تواجه بداية تشغيل المحطة الغازية، والتي من أبرزها توفير الوقود مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وطلبت شركة الكهرباء من البلدية بضرورة مخاطبة شركة البريقة بسرعة صيانة رصيف الشركة في طبرق. كما طالبت شركة الكهرباء بإزاحة برج كهرباء من مكانه بعد التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي التي بها موقع البرج.

وأكد الحضور على عقد اجتماع مع مصفاة طبرق للاستفادة من منتوج الديزل في تشغيل المحطة الغازية. وأكدت شركة الكهرباء بأن المحطة الغازية ستدخل العمل في منتصف يونيو القادم.