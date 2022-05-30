بعد توقف لسنوات.. الخطوط التونسية تفتتح مقرها في طرابلس

30 مايو، 2022 3:04 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي في طرابلس.

وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان له: “تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس. بعد توقف دام أكثر من7 سنوات”.

وكانت شركة “الخطوط التونسية” للطيران، أعلنت في وقت سابق افتتاح مقرها الجديد في طرابلس. لتعلن بذلك استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا بعد توقف دام 7 سنوات، جراء الوضع الأمني هناك.

ورأى المدير العام لـ”الخطوط التونسية”، خالد الشلي، أن “عودة الرحلات فيها أكثر من رمزية. لأن ليبيا ليست فقط خطا تجاريا، بل وبلد شقيق تربطنا به علاقات متينة”.

30 مايو، 2022 3:04 م
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