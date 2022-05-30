بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال..العبدلي يناشد الدبيبة للتدخل

30 مايو، 2022 10:01 م
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وئام العبدلي
وئام العبدلي

أخبارليبيا24

ناشد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي. رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بالتدخل بشكل عاجل  بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال.

وطلب العبدلي. من الدبيبة التدخل من أجل توفير كميات الغاز الطبيعي المخصصة للشركة لتشغيل محطات توليد وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت اليوم الإثنين، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، مشيرة إلى أن ذلك نجم عنه فقد ما قيمته 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي.

وقالت الشركة، في بيان، إن توقف إمدادات الغاز أدى إلى فقد ما قيمته 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

30 مايو، 2022 10:01 م
15

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