بصيغة تهديد..حمودة: النفط مقابل الكهرباء لبرقة

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لمح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الإثنين. بقطع الكهرباء عن المنطقة الشرقية “برقة” إذا استمر إغلاق تصدير النفط.

وأضاف حمودة أن الشبكة فقدت اليوم نحو 600 ميغا وات بسبب استمرار إقفال النفط والغاز. بعد توقف إمدادات حقل الاستقلال.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن توقف الإمدادت تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة محطتي شمال بنغازي، والزويتينة.

وأشار حمودة إلى أن هذه الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، مشيرة إلى أن ذلك نجم عنه فقد ما قيمته 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي.

وقالت الشركة، في بيان، إن توقف إمدادات الغاز أدى إلى فقد ما قيمته 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

كما ناشد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي. رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بالتدخل بشكل عاجل بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال.

وطلب العبدلي. من الدبيبة التدخل من أجل توفير كميات الغاز الطبيعي المخصصة للشركة لتشغيل محطات توليد وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.