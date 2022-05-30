“اليوم الواحد”.. اللواء سحبان: الجيش نفذ عملية عسكرية مفاجئة لملاحقة الجماعات الإرهابية

أخبار ليبيا 24

أكد، آمر عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية مفاجئة، جاءت تحت اسم عملية “اليوم الواحد”.

ولفت سحبان، إلى أنه تم استهداف عدد من الجماعات الخارجة عن الدولة. كما أكد أن الدوريات الاستطلاعية الصحراوية مستمرة، جوا وبرا على كامل المنطقة.

وأشار سحبان، إلى أن عددا من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري. والبحث والملاحقة وهجمات المباغتة ضد الجماعات الإجرامية والإرهابية.

وقال، “أن القوات المسلحة وجّهت ضربات قوية أربكت نشاطها”، مشيرا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة. أن تلك الجماعات تحاول نقل نشاطها إلى ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر.

وكانت قوات الجيش قد أطلقت عملية عسكرية برية بغطاء جوي في منطقة القطرون لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن وحدات عسكرية تابعة للواء طارق بن زياد وصلت منطقة القطرون. وذلك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات بتنظيم الدولة الإرهابية داعش.

وأوضحت أن مقاتلات سلاح الجو تقوم بعمليات تمشيط واسعة لكامل منطقة القطرون. وتغطية وحدات المُشاة التي دخلت إلى منطقة القطرون.

وكشفت المصادر أن الوحدات العسكرية باللواء انتشرت في عدة تمركزات في مداخل ومخارج المنطقة من أجل تأمين منطقة القطرون.