الكهرباء تعلن توقف إمدادات الغاز حقل الاستقلال عن محطات التوليد بالجناح الشرقي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، مشيرة إلى أن ذلك نجم عنه فقد ما قيمته 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي.

وقالت الشركة، في بيان، إن توقف إمدادات الغاز أدى إلى فقد ما قيمته 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأعربت الشركة، عن أملها في يتفهم المواطنين حقيقة الوضع الراهن التي تمر به الشركة والتعاون التام. في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ريثما يستأنف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة وحداتنا بكل قدرتها الإنتاجية.

وقالت الشركة، إنها تواجه منذ سنوات جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها. والتي أثرت سلبا على أداء الشبكة الكهربائية، والتي من ضمنها معضلة الغاز المزمنة.