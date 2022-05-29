القبض على “أبو معاذ  الطشاني” أحد العناصر الإرهابية في منطقة القطرون

30 مايو، 2022 12:45 ص
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القوات المسلحة
القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خبر  

أعلنت مصادر عسكرية القبض على الإرهابي المدعو “ناصر الطشاني” المكني بـ “أبو معاذ  الطشاني” أحد أهم عناصر داعش الإرهابي. والمشارك في قتال قوات الجيش في معارك تحرير مدينة درنة.

وأوضحت المصادر العسكرية أن عملية أسر الطشاني جاءت عقب استهداف وحدات من القوات المُسلحة والقوات الجوية عربات تابعة للعناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل من فيها وإصابة الطشاني .

ونجحت القوات الجوية والقوات المسلحة من تدمير عدد 6 عربات للجماعات الإرهابية والقضاء على من فيها .

وكانت قوات الجيش قد أطلقت عملية عسكرية برية بغطاء جوي في منطقة القطرون لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن وحدات عسكرية تابعة للواء طارق بن زياد وصلت منطقة القطرون. وذلك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات بتنظيم الدولة الإرهابية داعش.

وأوضحت أن مقاتلات سلاح الجو تقوم بعمليات تمشيط واسعة لكامل منطقة القطرون. وتغطية وحدات المُشاة التي دخلت إلى منطقة القطرون.

وكشفت المصادر أن الوحدات العسكرية باللواء انتشرت في عدة تمركزات في مداخل ومخارج المنطقة من أجل تأمين منطقة القطرون.

30 مايو، 2022 12:45 ص
8

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