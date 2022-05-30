الدبيبة يتابع عمل مصلحة الأحوال المدنية والصعوبات التي تواجهها

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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد ، اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن وذلك لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات ، وملف الجنسية ، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة.

والتقى الدبيبة بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم 441 .

وينص القرار على نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

وطمأن الدبيبة موظفي المصلحة بآن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية.

وأكد أن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد ان تتم عن طريق الإدارة المحلية .

وفي سياق ليس ببعيد بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعميد بلدية القبة، موسى مرعي أبوضاوية، الإجراءات الحكومية بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

في حين حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المكلف حسين القطراني ووزراء الحكم المحلي.

فضلا عن حضور والدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء خُصِّص لمتابعة إجراءات الحكومة.

في حين تشمل الإجراءات نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية إضافة إلى متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية.

وأبدى عميدي البلدية دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.

في حين أصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات.

في حين أشار المكتب الإعلامي إلى حضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما ورئيس الهيئة العامة للمسرح والسينما.

وذلك على هامش لقاء الدبيبة وعميدي طبرق والقبة.

وذلك لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عددًا من البرامج الفنية والثقافية.