الدبيبة يتعهد بمعالجة إشكالية خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة

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تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين بمعالجة إشكالية خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة.

وصرح الدبيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”ساءني خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز”.

وتابع في منشوره :”هذا الأمر يرفع التحدي أمامنا ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 ميغا وات من الشبكة”.

وأكد رئيس الحكومة بالقول :”سوف نكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت”.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي. ناشد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بالتدخل بشكل عاجل بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال.

وطلب العبدلي. من الدبيبة التدخل من أجل توفير كميات الغاز الطبيعي المخصصة للشركة لتشغيل محطات توليد وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، مشيرة إلى أن ذلك نجم عنه فقد ما قيمته 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي.