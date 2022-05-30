الحويج يصدر قرارًا بشأن حظر تداول سلع ومنتجات

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا بشأن حظر تداول سلع ومنتجات.

ونص القرار على حظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعاير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

وشدد القرار على أن يقوم المشتغلين في مجال التجارة والصناعة بمراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج شدد في منتصف مايو. على الالتزام بقراره لحظر تصدير الأسماك ذي الرقم 356 لسنة 2022.

ووفقا لتعميم صادر عن الحويج أكد الوزير منع الأسماك بجميع أنواعها. مستثنيًا سمك التونة من القرار نظرًا للاتفاقيات الدولية الملزمة لدولة ليبيا بهذا الخصوص.