الحكومة الليبية تلتقي بشركات النقل الجوي لتفعيل الرحلات المحلية والدولية بمطارات الجنوب

أخبار ليبيا 24

اجتمع نائبا رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة وعلى القطراني، وعلي السعيدي وزير الاستثمار، اجتماعا تشاوريا، اليوم الإثنين، مع عدد من المسؤولين بشركات الطيران المحلية، بشأن تسهيل الرحلات الجوية عبر المطارات الجنوبية.

وقالت الحكومة، إنه تم التأكيد على ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطار سبها وغات وأوباري والكفرة. وتوفير كامل الدعم المالي واللوجستي.

وأضافت، كما تم التأكيد على حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات. بما يضمن سير العمل على أكمل وجه.

وقالت الحكومة، إنه جرى التأكيد على العمل على تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية. من خلال خلق استراتيجية عمل، تحمل الدولة جزء من دفع قيمة هذه التذاكر للمناطق النائية وذات المسافات البعيدة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ومدير مكتب بنغازي بشركة البراق للنقل الجوي. ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للطيران، ورئيس مجلس إدارة برنيق للطيران، ومدير فرع المنطقة الشرقية للخطوط الجوية الافريقية، ومدير الطيران المدني.

وقالت الحكومة، إن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، وعد بأن الرحلات بين مدينتي سبها والإسكندرية. سوف تبدأ من الأسبوع القادم، وكذلك وعد رئيس شركة ليبيا لطيران بفتح رحلات إلى مطار أوباري وغات باعتبار طائراتها مهيئة للعمل في المناخ الصحراوي.

وأضافت، كما أكد رئيس شركة برنيق على بدء الرحلات بين مطارات سبها وبنغازي، وسبها تونس. بينما أكد رئيس مصلحة الطيران المدني، على تسهيل كافة الإجراءات لتشغيل جميع المطارات بالجنوب.