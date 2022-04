نجاة طفلة من محاولة خطف على يد قرد بري في الصين

أخبار ليبيا 24

ووثقت عدسات كاميرا مراقبة، بأحد شوارع مدينة تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، لحظات مرعبة. عاشتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت لمحاولة اختطاف على يد قرد بري متجول.

ويرجع تاريخ الواقعة للثلاثاء الماضي، حينما كانت تلعب الطفلة بدراجاتها الهوائية في أحد الشوارع المجاورة لمنزلها. بمفردها، قبل أن يظهر قرد بري فجأة، ويقفز فوق كتفيها مسقطها أرضًا.

Shocking moment toddler is rescued from a wild monkey in China pic.twitter.com/sm2NvurKOL

— The Sun (@TheSun) April 24, 2022