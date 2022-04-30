نجاة طفلة من محاولة خطف على يد قرد بري في الصين

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ووثقت عدسات كاميرا مراقبة، بأحد شوارع مدينة تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، لحظات مرعبة. عاشتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت لمحاولة اختطاف على يد قرد بري متجول.

ويرجع تاريخ الواقعة للثلاثاء الماضي، حينما كانت تلعب الطفلة بدراجاتها الهوائية في أحد الشوارع المجاورة لمنزلها. بمفردها، قبل أن يظهر قرد بري فجأة، ويقفز فوق كتفيها مسقطها أرضًا.

Shocking moment toddler is rescued from a wild monkey in China pic.twitter.com/sm2NvurKOL — The Sun (@TheSun) April 24, 2022

زقاق مظلم

ما سبق، لم يكن أقصى المشاهد مأسوية، إذ يظهر مقطع الفيديو الذي سجلته عدسات كاميرا المراقبة الموجودة في المكان. إذ أمسك القرد برأس الفتاة وذراعيها وسحلها على الأرض، وحاول سحبها بكل شراسة وبأقصى سرعة ممكنة نحو الزقاق المظلم الذي تسلل إلى المنطقة من خلاله.

لحسن الحظ، انتبه أحد المارة لصرخات اسغاثة الطفلة، فهرع نحوها، وظل يطارد القرد حتى خلصها من يده.

إصابة خفيفة

وعلى هذه الشاكلة، أنقذ الشاب حياة الطفلة، ونجت الصغيرة بأعجوبة من محاولة الخطف الغريبة تلك. غير أنها أصيبت بندبة في رأسها وذكرى مروعة لن تنساها طوال حياتها.

ولم يكن هجوم القرد على الطفلة هو الأول في المنطقة. إذ ربط مسؤولون محليون محاولة الخطف تلك بالعديد من الهجمات الأخرى التي وقعت مؤخرًا في تشونغتشينغ. ولم يكن معروف من الذي يقف وراءها.

تلقي العلاج

من ناحيتها، قالت والدة الفتاة إنها كانت تطهي الطعام في المنزل أثناء وقوع الحادثة. قبل أن يخبرها أحد الجيران بما حدث، وفحصت بعدها لقطات المراقبة. وأبلغت الشرطة، تم نقل ابنتها إلى المستشفى لتلقي العلاج والتطعيم .

وقالت الشرطة في بيانٍ رسمي إنها لم تتمكن حتى اللحظة من القبض على القرد القادم من الجبال القريبة. مؤكدة أنها ستسلمه إلى وكالة حماية الحيوانات البرية، بمجرد أن يكون تحت قبضتها.

في المقابل، قالت إدارة الغابات المحلية لوسائل الإعلام الصينية، إن هجمات القرود البرية “نادرة”.