لافروف: رفع العقوبات عن روسيا جزء أساسي من مفاوضات السلام مع أوكرانيا

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أكدّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ رفع العقوبات عن بلاده يعد جزءًاً أساسيًا في مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

لافتا إلى إن المفاوضات مستمرة بين موسكو وكييف، وأن الوفدين يناقشان مسودة معاهدة محتملة من خلال مؤتمرات الفيديو.

وأوضح أن أجندة المفاوضات تشمل قضايا التخلص من النازيين والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة.. ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية، وأكدّ رغبة بلاده في استمرار المفاوضات رغم صعوبتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب بفرض عقوبات على روسيا منذ بدء حربها على بلاده في فبراير الماضي.. وقال إنّ المفاوضات لن تشمل العقوبات المفروضة عليها.

يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا لم تعقدان مفاوضات مباشرة وجهًا لوجه منذ 29 مارس.. بسبب اتهام أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب فظائع أثناء انسحابها من المناطق الغربية من كييف.