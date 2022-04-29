قناة مكملين الإخوانية تغلق مقراتها في تركيا وتوقف البث

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أعلنت قناة مكملين. التابعة والمؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين. والتي تبث من تركيا. الجمعة إغلاق كافة مقراتها في تركيا.

وذكرت القناة في بيان رسمي عبر حسابها على “فيسبوك” :”نظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد. وحرصاً على استمرارية رسالة القناة الإعلامية لنقل الحقيقة كاملة. فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم”.

وتابعت القناة في بيانها :”عليه ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”.

يذكر أن إغلاق قناة مكملين المصرية تم بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية. في زيارة هي الأولى له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا في العلاقات بين البلدين.

وكانت قناة مكملين. وهي قناة فضائية مصرية تبث من خارج مصر، في تركيا منذ 2013 وتقود حملة ضد حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتصفه وصوله للحكم بـ “الانقلاب”.