انفوجرافيك | قفزة في إيرادات الدول العربية المصدر للنفط في 2022

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الدول العربية المُصدّرة للنفط قفزات في إيراداتها خلال العام الحالي. وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

حيث توقع الصندوق ارتفاع إيرادات ليبيا السنوية بنسبة 74%، وارتفاع إيرادات العراق بنسبة 73%. كذلك من المتوقع ارتفاع الإيرادات السنوية في كل من الإمارات والكويت بنسبة 46%. بينما توقع الصندوق أيضاً ارتفاع الإيرادات السنوية في قطر بنسبة 40%، والبحرين بنسبة 39%، وعُمان بنسبة 34%. أما إيرادات الجزائر والسعودية فتوقع الصندوق ارتفاعها بنسبة 28%.