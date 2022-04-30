ضبط 52 تأشيرة مزورة لمسافرين بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية أن رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي ضبطت 52 مسافراً من جنسيات مختلفة بسبب تزوير التأشيرات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن رقابة الجوازات التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ضبطت المسافرين.. فور وصولهم على رحلتين لمطار معيتيقة الدولي.

وأشار وزارة الداخلية إلى أن المسافرين الذين تم ضبطهم قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم، والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها.