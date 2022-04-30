دول عربية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك .. تعرف عليها

أخبار ليبيا 24

أعلنت السعودية وعدة دول عربية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان. وأن بعد غد الإثنين الموافق للثاني من مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، والأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أن غدا الأحد الموافق للأول من مايو هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الإثنين الموافق للثاني من مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم السبت. برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.

وفي اليمن أعلن وزير الأوقاف والإرشاد تعذر رؤية هلال شوال، وأن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وفي العراق أعن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

في فلسطين أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.

بدورها، أعلنت الإمارات والكويت والبحرين أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.