بعد تغريدة سيروس عن الدبيبة..الأخير يرد “ليبيا بلد الأسود وليست مهرجان تعري”

30 أبريل، 2022 12:57 ص
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الدبيبة وسيروس
الدبيبة وسيروس

أخبارليبيا24

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس منشور لرجل الأعمال المصري نجيب سيروس يتحدث فيها عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال سيروس في المنشور المتداول :”سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية. فضل المنصب عن مصلحةً ليبيا”.

وردًا على هذه الغريدة قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في منشور على “فيسبوك” :”يبدو أنك قد أخطأت العنوان. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانًا للتعري”.

إلا أن رجل الأعمال المصري رد مجددًا وقال :” ليس لي أي نشاط في ليبيا و لن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من المليشيات و يعود الاستقرار بعون الله”.

وتابع سيروس في تغريدة أخرى :” تويته واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات فى طرابلس. عندى خبرة بالتعامل معها و البلوك خير رد تحيا ليبيا”.

30 أبريل، 2022 12:57 ص
13

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