الوطنية للنفط تطالب بتشغيل ميناء الزويتينة وتحذر

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بالسماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فوراً أو السماح لها بشحن شحنة واحدة. لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من حدوث وشيك لكارثة بيئية في الميناء.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أنها تبذل ما بوسعها لحل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام أبي الطفل والزويتينة. وتخزينهما في الخزانات المخصصة بميناء الزويتينة، قائلة إن خام أبي الطفل ونظراً لخاصيته الشمعية فهو يحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر. دون توقف وإلا سيتجمد متسبباً في خسائر فادحة وقد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل.

وأوضحت المؤسسة رصدها لحدوث تسرّبات بخزانات تخزين خام حقلي أبي الطفل والزويتينة مما سبب خفض القدرة الاستعابية لها. مضيفة أنه كلما وصل ارتفاع الخزان إلى مستوى معين فإنه يؤدي إلى ارتفاع وزن الخام، ومن ثم لن يتحمل قاع الخزان هذا الوزن ويبدأ التسرب في الحدوث.

ولفتت المؤسسة إلى فقدان كثير من السعات التخزينية، ما يعني عدم قدرتها على تخزين كل الكمية وهي مهددة بفقدان كمية الخام. والخط الناقل له نظرًا لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية.