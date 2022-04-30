استطلاع | النفط الليبي ضحية الاضطرابات السياسية من جديد

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

تخسر ليبيا عشرات الملايين من الدولارات يوميًا جراء إغلاق منشآتها النفطية. في حين بلغت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقال وزير النفط والغاز محمد عون “الإنتاج انخفض بنحو 600 ألف برميل يوميا” ، نصف المستوى السابق.

وقال “عند حساب سعر البيع عند 100 دولار للبرميل تكون الخسائر على الأقل 60 مليون دولار يوميا”.

شروط القبائل

ومن جهته، اشترط شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي لإعادة الإنتاج. بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي.

وأوضح الشيوخ والأعيان خلال لقائهم مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا. أن إعادة الإنتاج مرهون بضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي لحين استلام الحكومة المكلفة من البرلمان.

وطالب المجتمعون باشاغا بمعالجة القضايا التي أدت إلى قفل النفط. معلنين تفويضهم له بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها.

كارثة بيئية

وتواجه مؤسسة النفط أزمة ضخمة مؤخرًا، تتمثل في الحاجة إلى إنقاذ ميناء الزويتينة. من خلال تصدير كميات النفط المخزنة فيه، قبل حدوث كارثة بيئية.

ووجّهت مؤسسة النفط ، في بيان عبر موقع فيسبوك، نداءً عاجلًا بضرورة السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من كارثة بيئية وشيكة في الميناء.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع للرأي على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وجاء فيه. شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يشترطون لإعادة الإنتاج بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي لحين استلام حكومة باشاغا المكلفة من النواب زمام الأمور .

1 – مع

2 – ضد

آراء المشاركين

ويقول “فيصل حرالشين” لا مع ولا ضد الرأي الأول والأخير عند الغرب لا شيوخ لا حكومات لا دفنقي. (نقصد بالغرب الدول الغربية مش غرب ليبيا).

ويري “Abdalslam Mdakesh” إدخال النفط في لعبة السياسة سيكون له أسوأ الآثار مستقبلا وسيعدها التاريخ أكبر خطأ (قوت الليبيين خط أحمر) .

وذكر “ابوابوجمعه” أنا مانيش عارف وين كانوا قاعدين أيام معمر الشيوخ هلي تواا يسكرو في النفط ويفتح فيه، والله المستعان .