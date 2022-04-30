الكيلاني: سأسعى لحلحلة مشاكل عودة نازحي تاورغاء

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، اهتمامها بالأسر النازحة. حيث شكلت لجنة لحصر نازحي تاورغاء في مخيمات طرابلس، ومتابعة فريق الدعم النفسي التابع للوزارة لأطفال المخيمات. ووعدت بأن تسعى لحلحة العديد من الاشكاليات التي تعرقل عودة النازحين.

جاء ذلك خلال استقبال الكيلاني، لوفد من أعيان ومشائخ تاورغاء، وفق بيان رسمي للوزارة، حيث كان اللقاء مناسبة للحديث عن عدة موضوعات تخص سكان المدينة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة السبل الكفيلة بتسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات. التي تحفز المواطنين على العودة من بينها توفير البنية التحتية من انتظام للتيار الكهربائي وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها واصلاحها وصيانتها.

في السياق ذاته، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن نية الوزارة اذا ماسمحت الظروف، وفق البيان. بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء، تشجيعا للأسر المنتجة بالمدينة والتي دائما ماكانت مشاركاتها فعالة في مثل هذه المعارض.

وكان قد بحث رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، قبل عدة أسابيع، مع مسؤولين من وزارة الإسكان. آليات عودة نازحي تاورغاء من مصراتة، وتدشين وحدات سكنية لهم. وحل مشكلة سكن المتزوجين الجدد، وسط مأساة ممتدة لتاورغاء وأهلها على مدى أكثر من 11 عامًا.