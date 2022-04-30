ما ينذر بزيادة ساعات طرح الأحمال .. السفارة الأمريكية بليبيا : تدعو لترشيد استخدام الكهرباء

30 أبريل، 2022 5:33 م
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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أخبار ليبيا 24

أوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين والليبيين. على دعمها لاستقرار شبكة الكهرباء في ليبيا “GECOL” وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022.

وذكرت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط. والذي قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف.

وقال السفارة إن الوكالة الأمريكية للتنمية ستظل ملتزمة بمساعدة GECOL على التخفيف من هذه المشاكل. مشيرة إلى أنه يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة. وكذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

موضحة إلى أن اتباع هذه الخطوات من شأنها أن تمكين شركة GECOL من اقتصاد الوقود نظرا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.

30 أبريل، 2022 5:33 م
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