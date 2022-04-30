بعد زيارة السعودية .. اردوغان: إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب أردوغان يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار. إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء.

وأشار اليوم السبت للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته. إلى أن زيارته إلى السعودية توجت بالاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين. من خلال فعاليات تجمع المستثمرين من الجانبين، مؤكدا دعم بلاده لترشح السعودية إلى استضافة الرياض معرض “إكسبو 2030” الدولي.

الرئيس التركي تطرق إلى أفق الحوار بين بلاده ومصر، مبديا استعداد أنقرة لتطويره على غرار حوارها مع إسرائيل. وقال: لدينا سياسات إزاء إسرائيل، ويمكن اتباع نهج مماثل إزاء مصر. وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع”.

وكان أردوغان استبق زيارته إلى المملكة بعدد من التغريدات قال فيها”نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية. نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا”.

وأعرب عن ثقته بأن “زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة. والصناعات الدفاعية والتمويل، ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين”.

وأضاف”نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة”، مؤكدا “حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة الخليج”.

وأردف أردوغان في سلسلة من التغريدات ”نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج. مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا”، مشيرا إلى أن بلاده :”ضد جميع أنواع الإرهاب. ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب”.