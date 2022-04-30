إنجاز تاريخي للإيطالي كارلو أنشيلوتي كمدرب

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حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنجازًا تاريخيًا، اليوم السبت، إذ أصبح أول مدرب في التاريخ يتوج بألقاب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقب بطل الدوري الإسباني.

وحسم النادي الملكي لقب بطل الدوري الإسباني للموسم الحالي (2021-2022) لصالحه مبكرا، إثر فوزه الكبير على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي. هو أول مدرب في التاريخ يفوز بالبطولة الوطنية في كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الألماني والفرنسي).

وبدأت مسيرة كارلو أنشيلوتي بحصد ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، بالفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي في عام 2004. وبعدها بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي عام 2010. ثم قاد باريس سان جيرمان للتتويج لحصد لقب الدوري الفرنسي عام 2013، كما حصد الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في 2017. ليعود لقيادة ريال مدريد اليوم إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.