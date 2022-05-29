نجل وزيرة الهجرة المصرية متهم بالقتل.. والوزيرة الأم تطلب الدعاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتى تطلقها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة”، يومي 31 مايو والأول من يونيو، خرجت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، لتكشف عن تعرضها لمحنة أسرية شديدة، حيث يتهم نجلها بارتكارب جريمة قتل في الولايات المتحدة.

وأصدرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، بيانا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيه: “إنها تتعرض هي وأسرتها لمحنة شديدة، وتمر بأوقات عصيبة بعد اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القضية والتحقيقات تنظر أمام المحكمة في أمريكا، ولم يصدر حكم على ابنها حتى الآن”.

السفيرة نبيلة مكرم، أضافت في بيانها حول اتهام نجها رامي هاني منير فهيم بالقتل، أنها تقوم بواجباتها كوزيرة للهجرة في الحكومة المصرية؛ الأمر الذي لا يتعارض مع أنها أم شجاعة ومؤمنة تواجه محنة ابنها، وأنها تفرق بين منصبها وعملها كوزيرة مسئولة ومشاكلها الشخصية، مطالبة بالدعاء لها و لأسرتها وابنها رامي والضحايا في تلك المحنة والأزمة التي تمر بها.

كما طالبت السفيرة نبيلة مكرم، في بيانها، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عبر منصاتها عن ابنها رامي هاني منير فهيم، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به.

وأثار اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، بارتكاب جريمة قتل في أمريكا، حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من النشطاء بوستات تشير إلى اتهام رامي هاني نجل السفيرة نبيلة مكرم، بارتكاب جريمة قتل مزدوجة.

وقائع الجريمة

وذكر وسائل إعلام أمريكية في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، أن رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية الذي يعمل في شركة “Pence Wealth Management LPL Network RIA”، ارتكب جريمة قتل بحق كلا من “غريفين كومو – 23 عاما، وجوناثان بام – 23 عاما” في ولاية كاليفورنيا.

حيث كشف المدعي العام في مقاطعة “أورانج” عن الواقعة قائلا: “إن رامي متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عاما، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام – 23 عامًا، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحا يوم 19 أبريل الماضي، مضيفا أن كومو وفهيم عملا معا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج”.

وأوضح الادعاء أن حارس أمن المبنى قابل رامي فهيم في منتصف ليل 18 أبريل 2022، قبل ساعات فقط من مقتل الشخصين حوالي الساعة 6:30 صباحا، وبعدها نشرت وسائل الإعلام فيديو يؤكد شهادة الحارس حول ترصده للشابين، وتلقت الشرطة اتصالات أفاد بوجود شجار داخل الشقة قبل أن تصل وتجد جثث الضحايا، ورامي فهيم لا يزال داخل الشقة يعاني من إصابة طفيفة غير محددة.

حيث كانت الشقة مليئة بالدماء وفقا لما راوه سكان المجمع ونقل فهيم إلى المستشفى حيث عولج من إصاباته واعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في جريمة القتل وهو محتجز بدون كفالة، وتم توجيه الاتهام إليه في 6 مايو.

ويبلغ رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية من العمر 26 سنة فهو من مواليد عام 1996، وسيقدم إلى المحاكمة في 17 يونيو المقبل، أمام محكمة بمدينة فوليرتون، والتهم الموجهة إليه تصل عقوبتها إلى الإعدام، فماذا ينتظر نجل وزيرة الهجرة خلال الأيام المقبلة.