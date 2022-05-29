عقب الفوز بدوري الأبطال.. بيريز: نسينا مبابي وسنعمل للحصول على خدمات أفضل اللاعبين

أخبار ليبيا 24

قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن ناديه لم يكن يفكر في المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي عندما احتفل بتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق بعد الفوز باللقب 14 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب الانتصار على ليفربول الإنجليزي بهدف في المباراة النهائية لأهم بطولات الأندية الأوروبية في العاصمة الفرنسية.

وكان قد توقع كثيرون انتقال مهاجم باريس سان جيرمان إلى العملاق الإسباني قبل أن يمدد في الأسبوع الماضي.. عقده مع ناديه الحالي حتى 2025 في تحول درامي أغضب الكثير من لاعبي ومشجعي ريال مدريد.

وقال بيريز للصحفيين بعد الفوز بفضل هدف فينيسيوس جونيور: “سيعمل ريال مدريد دومًا من أجل الحصول على خدمات أفضل اللاعبين.. لكننا اليوم نسينا مبابي بالفعل”.

وتابع بيريز: “لم يحدث شيء، قدم ريال مدريد موسمًا مثاليًا ونسينا هذا الموضوع، ولا يوجد سوى احتفال ريال مدريد”.

وتسبب قرار مبابي في البقاء مع بطل فرنسا في العاصمة باريس في حرب كلامية بين الأطراف ذات الصلة.. بعد أن قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.. إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.. باعتبار أن الصفقة “تشكل هجومًا على الاستقرار الاقتصادي” لكرة القدم الأوروبية.