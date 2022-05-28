ريال مدريد يحلق بعيدا بصدارة أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أوروبا
أخبار ليبيا 24
نجح نادي ريال مدريد الإسباني في تعزيز موقعه كأثر فريق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 14 بطولة، خمسة منها جاءت في آخر 9 نسخ.
وجاء تحقيق ريال مدريد لهذا اللقب الغالي بعد فوزه مساء السبت على ليفربول الإنكليزي 1-0 في نهائي المسابقة الذي جرى على أرضية ملعب فرنسا في العاصمة باريس.
وجاء فوز النادي الملكي بهذا اللقب التاريخي، بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 59.
فينيسوس يهز شباك ليفربول بعد عرضية متقنة من فالفيردي #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/VYbfaBjj43
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
ويدين ريال مدريد بهذا اللقب الثمين إلى حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي وقف سدا منيعا لجميع محاولات. ليفربول الـ9 بين الخشبات الثلاث، والتي جاء أغلبها عن طريق النجم المصري محمد صلاح.
صلاح بأكثر الكرات خطورة اقترب كثيراً من التسجيل مرة جديدة كروتوا يقف له بالمرصاد.#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/qHuIBq1er0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
وتأخرت انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة، بسبب “مشكلات أمنية” مرتبطة بـ”الوصول المتأخر للمشجعين” إلى الملعب.