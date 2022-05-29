بلدية بنغازي تبحث تنفيذ مشروع تغذية الأحياء بالغاز الطبيعي

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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، مع مدير مكتب التشغيل بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز اعتزام الشركة تنفيذ عدد من المشروعات السريعة التي تغذى عدداً من التجمعات السكنية بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان بلدية بنغازي فقد بحث الطرفان إمكانية تنفيذ إمداد التجمع السكنى لمنطقة قاريونس بالغاز الطبيعى “غاز الطهي.

وأكد بوجواري على دعم ومساندة الشركة واستعداد البلدية لتذليل كافة الصعوبات.. والمساعدة في إنهاء المتطلبات والإجراءات القانونية وتخصيص المساحات الأرضية اللازمة للمشروع.

ويأتي المشروع ضمن جملة من المشروعات التي تنتهجها البلدية لتوفير الخدمات للمواطن وخاصة المتعلقة بالنفط ومشتقاته.. فيما سيركز المشروع على تنفيذ محطات الغاز المُسال وضخه خلال شبكات توزيع الغاز.