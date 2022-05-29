نيسوس كوفنسي ومليون برميل من الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 رسو الناقلة النفطية نيسوس كوفنسي السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل إلى الصين.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل .

وأكد الناقلة تعد هي الناقلة المليونية السادسة خلال شهر مايو الجاري.

وشهد رسو الناقلة حضور مراقب ميناء الحريقة ومنسق العمليات ورئيس التفتيش البحري.

وذلك للإطمئنان على عملية الشحن بعد أن شهد الميناء إطلاق نار من المعتصمين.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

في حين يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط.

وذلك لوجوده في خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه اي حالات اغلاق منذ افتتاحه عام 1967.

وفي سياق متصل أكدت مصادر استئناف إنتاج النفط من حقل السرير، وإعادة فتح ميناء الحريقة.

من جانبه، كان وزير النفط والغاز محمد عون قد قال إن إنه شكل لجنة للتواصل مع الفعاليات. في مناطق الجنوب والشرق والغرب لافتًا إلى أن الإغلاقات تمت خارج نطاق. الحكماء والفاعلين في هذه المناطق. لذلك ما زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف. المعنية.

في حين أضاف “نأمل استئناف إنتاج النفط نظرًا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين. وعلى احتياطيات الدخل باعتبار اللجوء إلى الاحتياطي إذا لم يتم تعويضها. باستمرار”.