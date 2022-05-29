النايض يبحث مع هورندال المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية

29 مايو، 2022 2:06 م
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النايض وهورندال
النايض وهورندال

أخبارليبيا24

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض اليوم الأحد. مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال. المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية.

واستعرض النايض وهورندال – خلال لقاء مرئي – سُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وتم خلال لقاء رئيس التكتل والسفيرة البريطانية على ضرورة السّير قدماً في العمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

وتناول لقاء النايض هورندال النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

29 مايو، 2022 2:06 م
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