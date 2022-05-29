الدبيبة يبحث مع عميدي طبرق والقبة تفعيل الإدارة المحلية والبلديات

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعميد بلدية القبة، موسى مرعي أبوضاوية، الإجراءات الحكومية بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، وفق بيان الحكومة، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المكلف حسين القطراني ووزراء الحكم المحلي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء خُصِّص لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.. إضافة إلى متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية.

وأبدى عميدي البلدية أبديا دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.. فيما أصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى حضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما.. ورئيس الهيئة العامة للمسرح والسينما على هامش لقاء الدبيبة وعميدي طبرق والقبة.. وذلك لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عددًا من البرامج الفنية والثقافية.