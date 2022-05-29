الحويج وبوجناح في زيارة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة

أخبارليبيا24_متابعات

زار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة نائب حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة في إطار تعزيز دور الغرف التجارية بين البلدين.

وتأتي الزيارة لوضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الإتفاقيات و مذكرات التفاهم بين البلدين.

كما شملت دراسة وإقامة مشاريع استثمارية للأنشطة الزراعية والطاقات المتجددة.

وتطرق الحضور إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واستمع الحويج للمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل.

كما وجه أصحاب الأعمال إلى تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة بهدف تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية بما يخدم صالح البلدين.

وحضر الزيارة رئيس مجلس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

ورئيس مجلس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومندوبي عن وزارة الخارجية الليبية ولفيف من رجال الأعمال.

وفي سياق ليس ببعيد عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، السبت، اجتماعا مع وفدًا من عدد الشركات المصرية.

ووفقا لبيان بلدية بنغازي، بحث بوجواري مع الوفد المصري سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار.. وعلى وجه التحديد في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية.

وأكد بوجواري استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات بما يحقق نتائج إيجابية وفعلية.