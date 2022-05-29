الانتهاء من صيانة المرحلة الأولى للطريق المؤدي لميناء جليانة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الإدارة العامة للشركة الليبية للموانئ بنغازي. الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير وإعادة تأهيل الطريق العام المؤدي إلى ميناء جليانة البحري.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية بالشركة “صلاح السنوسي” إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من تطوير الطريق. بتركيب عدد 42 عمود كهرباء منها 36 عمود فردي، وعمودان ذوا إنارة رباعية، و 3 أعمدة مزدوجة. وتحمل الأعمدة عدد 50 كشاف على امتداد الطريق بقوة 50 وات.

وأوضح أنه تم تطوير الأرصفة لتتحول إلى مسطحات خضراء، وقريبا سنعمل على بناء نافورة خاصة بجزيرة الدوران في بداية الطريق. مشابهة للنافورة الموجودة أمام مبنى إدارة الشركة الليبية للموانئ داخل الميناء.

وأفاد أن الطريق المؤدي لميناء جليانة طريق قديمة ولم تخضع للصيانة منذ رصفها، وكانت قد رصفت كطبقة أولى بسمك 6 سم. ولم يتم استكمال رصف الطبقة الثانية إلى يومنا هذا، ناهيك عن انعدام الإنارة فيها .

وأشار السنوسي إلى أن جزيرة الدوران في بداية الطريق، تحولت إلى مرمى للقمامة و أعطى ذلك منظر غير حضاري لمدخل ميناء جليانة. وللمنطقة بشكل عام لهذا قمنا بوضع مخطط كامل لإعادة تأهيل الطريق، وذلك بالتعاقد مع ثلاث شركات.

وكشف مدير إدارة الشؤون الفنية بالشركة أن تطوير الطريق مبادرة منهم لتسهيل مرور الشاحنات من وإلى الميناء. زد على ذلك أضفنا للمنطقة منظر جمالي، إلى جانب تمهيد الأرصفة للمشاة وكل هذا خدمة للصالح العام.