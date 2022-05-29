أمن طبرق يعدم 1980 صندوق حلوة عيد مشكلة غير مطابقة للمواصفات

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افادت شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية أن الغرفة الأمنية المشتركة طبرق أعدمت أكثر من 1980 صندوق “حلوة عيد مشكلة للاطفال” غير مطابقة للموصفات وتشكل خطر على صحة الانسان.

اوضحت أن العملية تمت بعد أخذ الأذن من النيابة العامة وبتعليمات آمر منطقة طبرق العسكرية.

ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء “المبروك الغزوي” وبأشراف منسق الغرفة الأمنية المشتركة طبرق عميد عبدالسلام علي يونس.

وأشارت إلى إعدام الكمية المضبوطة على بوابة وادي السهل من قبل وحدة الدعم والدوريات بالحرس البلدي.

واكد النقيب أيمن محمد فضيل عضو الغرفة الأمنية المشتركة بأن الكمية كانت مهربة قادمة من دولة مصر العربية.

وتابع أنها كانت محملة على براد نوع شاحنة كبيرة من غير اي إجراءات وفي طريقها الى مدينة بنغازي.

وأكد أنه تم توزيع كمية منها داخل مدينة طبرق.

وكانت عمليات الإعدام بحضور كل من وكيل النيابة و النقيب أيمن محمد عضو الغرفة الأمنية المشتركة.

وحضر آمر مكتب جهاز الأمن الداخلي عقيد عبدالسلام الغرياني وأعضاء الأجهزة الأمنية المكلفين على بوابة وادي السهل.

يذكر أن في العاشر من أبريل الماضي أعلن، مدير مكتب إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي، النقيب يوسف القيلوشي، عن سحب منتجات شكولاتة كيندر المصنعة بمصانع شركة فيرورو الإيطالية في بلجيكيا، للاشتباه في ارتباطها بعدوى السالمونيلا.

وقال القيلوشي، لأخبار ليبيا 24، إن رئيس جهاز الحرس البلدي، لواء رجب أحمد قطوسة، عمم قرارا بحسب منتجات كيندر وهي، كيندر سوبرايز “البيضة” وكيندر ميني ووكيندر هابي مومنت وكيندر ميكس وكيندر شوكو.

وأوضح القيلوشي، أن التعميم جاء بعد كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن سحب هذه المنتجات المصنعة بدولة بلجيكيا.