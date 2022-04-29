محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا للمرة الثانية

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حصل النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح على جائزة لاعب العام في إنجلترا للمرة الثانية بعد نجاحه في عام 2018.

وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 بالمئة من الأصوات، متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويعتبر صلاح، أحد أعضاء فريق ليفربول الحالي التسعة الذين حصلوا على الأصوات في الاستطلاع. وسيحصل صلاح على الكأس في 5 مايو. القادم

ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها 👑 جائزة جديدة تضاف للملك المصري 🇪🇬 محمد صلاح هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022 👏 pic.twitter.com/u9Z27ANonn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 29, 2022

وسجل المصري مرة أخرى، إحصائيات رائعة من حيث الأهداف وساعد هذا الموسم للمساعدة في إلهام محاولة الريدز لتحقيق رباعي غير مسبوق.

ويقود الطريق في السباق لكل من جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (22 هدفًا) وصانع ألعاب الموسم (13 تمريرة حاسمة). وفي جميع المسابقات سجل 30 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول فقط يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا للمرة الثانية، بعد كيني دالغليش وجون بارنز.