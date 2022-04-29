انفوجرافيك | تعرف على السلع التي قرر وزير الاقتصاد منع استيرادها وتصديرها
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يصدر قرارا بإضافة عدد من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها.
السلع والمواد تشمل
– النضائد بجميع أشكالها وأنواعها .
– ألواح الطاقة الشمسية بجميع أشكالها.
– الأنابيب الصناعية (حديد، كريوستيل، الألمنيوم، نحاس).
– الكوابل الكهربائية بجميع أنواعها.
– صفائح الألمنيوم، والحديد، والاستانلس ستيل.
– أعمدة الكهرباء، والمحولات الكهربائية، وصمامات المعدنية بجميع أنواعها.
– أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها.