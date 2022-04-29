انفوجرافيك | تعرف على السلع التي قرر وزير الاقتصاد منع استيرادها وتصديرها

29 أبريل، 2022 6:42 م
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وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يصدر قرارا بإضافة عدد من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

السلع والمواد تشمل

– النضائد بجميع أشكالها وأنواعها .

– ألواح الطاقة الشمسية بجميع أشكالها.

– الأنابيب الصناعية (حديد، كريوستيل، الألمنيوم، نحاس).

–  الكوابل الكهربائية بجميع أنواعها.

– صفائح الألمنيوم، والحديد، والاستانلس ستيل.

– أعمدة الكهرباء، والمحولات الكهربائية، وصمامات المعدنية بجميع أنواعها.

–  أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج
29 أبريل، 2022 6:42 م
12

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