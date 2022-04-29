توقعات الطقس خلال عطلة العيد

أخبار ليبيا 24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة الطقس معتدلة نسبيا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت الأرصاد: “من المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبيا خلال عطلة عيد الفطر المبارك”.

والطقس اليوم معتدل نسبيا على مناطق الشمال الغربي مع بقاء الرياح نشطة على أغلب مناطق الشمال والجنوب الشرقي، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وبحسب الأرصاد، تكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال حيت تتراوح ما بين (22 – 28) مئوية. بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق وتتراوح ما بين (35 – 41) مئوية على مناطق الوسط والجنوب. وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق الشرقية.

الطقس بالجنوب

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس في الجنوب الغربي تتأثر يوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال قد تصل سرعتها إلى (50) في الساعة، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية. وأشارت إلى أن تأثير هذا المنخفض على مناطق الشمال والجنوب الشرقي يصل يوم الأحد.

النشرة البحرية

وفيما يتعلق بالنشرة البحرية، فإن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره الى طرابلس.

والريح براني بشكل عام ويكون شرش إلى بحري هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت. وسرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة تصل ظهر الغد إلى (20) عقدة على ساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.00) متر. والبحر قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مئوية. أما الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر. والريح شرش إلى بحري بشكل عام ويكون براني هذا اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق. ومتغير الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات وسرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.