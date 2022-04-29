تسلا تتلقى ثاني ضربة في الصين

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استدعت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، 14684 من طراز “موديل 3 إس”، بسبب خلل في البرامج قد يتسبب في وقوع حوادث اصطدام، حسبما أعلنت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، الجمعة.

وقالت الهيئة المشرفة على تنظيم ووضع قواعد الأسواق في الصين إن الاستدعاء يشمل السيارات المستوردة.. والمصنعة في الصين على السواء، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وهذه هي ثاني عملية سحب تقوم بها شركة “تسلا” الأمريكية في الصين، خلال أبريل الجاري.

وأضافت الإدارة أن السيارات التي يتم استدعاؤها لا تعرض شاشتها وحدة قياس السرعة مثل الميل أو الكيلو متر في الساعة.. عندما تكون في وضع “تراك مود”(الذي يحسن القدرة على الدوران والانعطاف).. وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات الاستثنائية إلى وقوع حوادث تصادم.

وكانت الإدارة الصينية أعلنت في وقت سابق من أبريل الجاري.. أن “تسلا” استدعت 127785 نسخة من طراز “موديل 3 إس” جراء مشكلات محتملة في أشباه الموصلات قد تتسبب أيضا في وقوع حوادث.

ويؤثر الاستدعاء الأخير على 1850 سيارة مستوردة من طراز “موديل 3 إس” مستورد و12834 من نفس الطراز مصنعة في الصين.. وأنتجت خلال الفترة من 12 يناير عام 2019 وحتى 25 مارس من العام الجاري 2022.

وجاء في نص الإشعار أن”تسلا موتورز- بكين” و”تسلا-شنغهاي” سوف تعملان على تحديث برامج المركبات.. التي يشملها الاستدعاء مجانا باستخدام تقنية البرمجة عبر الهواء، التي تتيح لموقع مركزي واحد إرسال تحديث للبرامج لجميع المستخدمين.. دفعة واحدة بحيث يعمل التحديث تلقائيا بمجرد تلقيه، ما يمكن مالكي السيارات من إكمال العملية.

وسوف تتواصل الشركة بمالكي المركبات التي لا يمكن ترقية برامجها بهذه الطريقة حتى يمكن إجراء التحديثات في مراكز خدمة تسلا.

وفي يونيو من العام الماضي، استدعت “تسلا” أكثر من 285000 سيارة.. بما في ذلك معظم السيارات المصنعة في الصين.. لإصلاح مشكلة تتعلق بالبرامج الإلكترونية الخاصة بالسيارة. وتبع ذلك سحب قرابة 200 ألف سيارة في ديسمبر2021.