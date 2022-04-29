الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال

أخبارليبيا24

أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال وانتشارها في بلادنا في الآونة الأخيرة.

وأضاف المجلس. أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تتحدث يوميا عن حوادث عنف ضد الأطفال يندى لها جبين الإنسانية.

وحمل المجلس. جميع أطراف الدولة والوزارات ذات الصلة واللجنة العليا للطفولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.

ودعا المجلس. جميع تلك الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للتصدي لكل أشكال انتهاكات حقوق الطفل. وخاصة أشكال العنف المختلفة التي يتعرض لها الأطفال بشكل يومي.

وشدد على دعوة الأجهزة القضائية المختصة. وعلى رأسها مكتب النائب العام إلى سرعة إجراء التحقيقات بحالات العنف ضد الأطفال.

وطالب المجلس. بضرورة إحالة مرتكبي العنف بسرعة إلى القضاء. وفرض عقوبات رادعة وفورية على الأولياء ومسؤولي الرعاية الذين يعنفون الأطفال.

ودعا المجلس. رئاسة الحكومة لتخصيص ميزانية عاجلة لتنفيذ حملات للتوعية والتثقيف. حول حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف، وآليات التصدي له، والوقاية منه.

وطلب المجلس. مجلس النواب لسن قانون عاجل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري.

ودعا المجلس. اللجنة العليا للطفولة إلى سرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. استقبل الطفل إبراهيم حماد محمد مُصاب بجروح جراء تعذيب مُمنهج تعرض له على يد زوج والداته.

وصل الطفل إبراهيم. البالغ من العمر عامين إلى مستشفى في حالة يرثي لها. نتيجة تعرضه للتعذيب بواسطة سلاح أبيض وسلك كهربائي بشكل يومي ومُمنهج. وحالته الصحية حرجة.

وعلمت “أخبارليبيا24” أن الطفل إبراهيم. وصل إلى المستشفى والدم في الجسم 3. وكل الجروح في جسدة الصغير متعفنه ويخرج منها الدود.