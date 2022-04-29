الكبير يخرج من مجلس إدارة مصرف “ABC” بلندن

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت مصادر عن الإطاحة بعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من مجلس إدارة مصرف ABC بلندن .

وأوضحت المصادر بحسب مواقع إخبارية أن الكبير كان قد شغل منصب رئيس مجلس ادارة المصرف منذ عام 2013. حيث أن ليبيا أحد الدول المساهمة في المؤسسة العربية المصرفية بحصة كبيرة .

ولفتت مصادر إلى أنه لأول مرة في تاريخ ليبيا يعمل محافظ ليبيا المركزي كموظف تحت محافظ بنك البحرين المركزي.

أشارت المصادر إلى أن الصديق الكبير رشح نفسه لشغل الوظيفة طمعا في المكافأة الشهرية التي يرصدها المصرف.

يشار إلى أن من يتم اختيارهم في منصب العضو المنتدب لبنك ABC يفترض أن يمتلك خبرة محلية وإقليمية في مجال الخدمات. المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات التي اكتسبها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.