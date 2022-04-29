بينهم الصحفي حمزة زوبع .. السلطات المصرية تدرج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

29 أبريل، 2022 6:48 م
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السلطات المصرية
السلطات المصرية

أخبار ليبيا 24

أدرجت السلطات المصرية 17 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، إثر قرار لمحكمة جنايات القاهرة.

وبحسب الجريدة الرسمية بدأ تطبيق القرار من يوم أمس الخميس ولمدة 5 سنوات. بالإضافة لإدراج “جماعة الإخوان المسلمين” على قائمة الكيانات الإرهابية.

والأشخاص بحسب المصدر نفسه هم : حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج محمد. وعماد محمد السيد البحيري، وأمين يوسف أمين، وعبدالحكيم عامر أحمد، وهشام متولي على حسن. وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي مصطفى، ومحمد أبوزيد محمد، وطارق إبراهيم. وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.

يشار أن الصحفي حمزة زوبع هو  المتحدث السابق باسم “حزب الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. أيام حكم الرئيس محمد مرسي بعد ثوره 25 يناير، وكان يعمل طبيب عظام وكاتبا وخبيرا في التنمية البشرية وفي الإعلام.

29 أبريل، 2022 6:48 م
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