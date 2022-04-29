الحداد يجدد الدعوة لإبعاد الجيش عن الصراعات

أخبارليبيا24

جدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد. الدعوة للجيش الليبي على الابتعاد عن الصراعات.

وقال الحداد؟ خلال لقائه ضباط الدفعة (51) من خريجي الكلية العسكرية :”نحثكم على تجنب الصراعات التي تريد إدخال القوات المسلحة في الصراع الدائر لكي تجرها لتنحاز لطرف دون آخر”.

وأضاف رئيس الأركان العامة. أن الدخول في الصراعات ستعود على بلادنا بالخراب والدمار والفرقة والتشـتت.

وتابع الحداد في كلمته :”كلها تريد إدخال الجيش والقوات المسلحة في الصـراع الدائر لتجرها إلى الانحياز لطرف دون آخر”.

وخاطب ضباط الدفعة بالقول :”المهمـة العاجلة الملقاة على عاتقكـم هـي دوركـم الفاعـل في إقناع بقية رفاقكم في استكمال نضالهم الوطنـي بانخراطهم تحت لواء الدولة”.

وواصل حديثه :”الأمانة التي تحملونها، هـي الدفاع عـن وطننا وشعبنا من كل الأخطار التي تهدده وحمايته من الإرهاب بكل أصنافه وأشكاله ومسمياته”.

وكان رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة. الفريق محمد الحداد، أعلن رفضه استغلال العسكري للاقتتال للوصول إلى المناصب وتحقيق المشاريع.

وقال الحداد، في كلمة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة، إن هناك من يجر البلاد اليوم إلى الحرب ونحن كعسكريين لن نسمح بجرنا لها هذه المرة.

وجاءت كلمة الحداد، عقب حديث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بتوجيه الجهات الأمنية والعسكرية التابعة بالتعامل مع أزمة النفط.