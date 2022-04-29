الحداد: المؤسسة العسكرية هي ميزان الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد مع عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية.

وقالت رئاسة الأركان، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر، ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.

وذكرت أن الحداد، أكد على دور المؤسسة العسكرية، ووصفها بأنها “ميزان الاستقرار في ليبيا“.

وأكّد الحداد، خلال الاجتماع، على بعض النقاط منها، حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

كما أكد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور. وعدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية.

كما أكد الحداد على ضرورة وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة. ووضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض

وأثنى الحداد على المجهودات والخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.