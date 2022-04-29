البريقة تنفي وجود وقود رديء في بنغازي

أخبار ليبيا 24

نفى، مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى، عادل بن دردف، وجود وقود (بنزين) رديء داخل بنغازي.

وقال بن دردف، لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن من المستحيل أن يكون هناك وقودا سيئا داخل خزانات شركة البريقة.

وأكد، أن هناك خطوات يتم اتباعها قبل عمليات التفريغ من النواقل، وأنه لا يتم شراء أي شحنة إلا بعد التأكد من المستندات، وأبرزها شهادة الجودة.

وأوضح بن دردف، أن قبل تفريغ أي شحنة يتم سحب عينة منها وتحليلها. وقال، “مختبراتنا ذات جودة عالية. وعندما تتطابق العينة مع شهادة الجودة، يتم التفريغ والضخ حتى وصولها للخزانات. وبعدها تتم تصفيتها مرة أخرى، ومن ثم نبدأ عملية التوزيع”.

وأضاف بن دردف، “إذا وجد وقود غير نظيف فربما تكون هناك مشكلة في إحدى محطات الوقود بالمدينة”.

وجرى التطرق عبر منصات التواصل الاجتماعي وجود وقود رديء منتشر في بنغازي تسبب في أعطال العديد من السيارات.