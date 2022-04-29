الأمم المتحدة تؤكد فقدان آلاف المهاجرين في البحر خلال عام 2021

29 أبريل، 2022 4:33 م
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أخبار ليبيا 24

أكد تقرير صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، فقدان أكثر من 3 آلاف مهاجر وطالب لجوء في البحار خلال العام 2021، أثناء رحلتهم نحو القارة الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن المهاجرين فقدوا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.. بطرق غير شرعية عبر قوارب تفتقر إلى عوامل الأمان.

وقالت شابيا مانتو إن الأرقام المسجلة في العام 2021 تشكل ضعف الأرقام التي سجلت في العام 2020.

وأبدت شابيا مانتو قلقها من زيادة عدد المهاجرين الذين يفقدون خلال رحلتهم نحو أوروبا؛ هربًا من المشكلات الموجودة في بلدانهم.

29 أبريل، 2022 4:33 م
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