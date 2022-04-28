استطلاع| زكاة الفطر وإخراجها طعامًا أم نقود..بعض ردود متابعينا

أخبارليبيا24- استطلاع

يدخل الليبيون في كل عام من رمضان في نقاش وخلاف حول مسألة زكاة الفطر. حيث يشدد البعض على ضرورة أن تكون طعامًا في حين يرى فريق آخر أن تخرج مالًا.

ويؤكد مؤيدي وجوب تقديمها طعامًا أن إخراجها طعام يأتي اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يعرف عنه أنه قام بإخراجها مال.

في حين يرى الفريق الآخر أن بعض الصحابة والأئمة والتابعين قاموا بإخراجها مال. كما أن إخراج الزكاة مال في هذا الوقت أنفع وأكثر فائدة لمستحقيها.

ورغم التشديد على أن إخراج زكاة الفطر لاتجزي ولابد من إخراجها طعام إلا أن هذه المسألة تظل خلافية مع إصرار الفريق الآخر إخراجها مال. وحول هذا الأمر توجهنا لمتابيعنا بسؤال “هل ستخرجها حبوبًا أم قيمتها مال؟”

وكانت البداية مع أبو معاذ عبدالباسط الذي قال :”هناك 365 يوما في السنة الهجرية. تصدق على الفقراء بمالك كما تريد نقدا إلا يوم العيد أخرج فيه زكاة الفطر طعاما”

وأضاف :”أن اإخراج الزكاة طعام اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يوم واحد تتبع فيه سنة نبيك لماذا الجدال ؟ كل الأجر في اتباع السنة”.

ويقول Sabri Libya :”كما أمرنا افضل الخلق محمدعليه الصلاة والسلام طعام”. ونصرالدين يوسف خطاب كذلك :”الأفضل إخراجها طعام. لأن ذلك فيه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اتباعه الذي أمرنا به دون اجتهاد منا في هذا الموضوع. لأن فيه نص ولا اجتهاد مع وجود النص”.

أما الكفاح من أجل البقاء يؤكد :”في السنة الماضية تم إخراج زكاة الفطر حبوب. سلمت لأحد الجوامع بقت في الجامع حتى فسدت ولكن الناس محتاجة للمال”.

ويقول خليل ابوعمارعبدالله :”زكاة الفطر طعام أهل البلد. وزكاة المال أخرجوها مال”. ويقولMohammed Al Magharbi :”لا يوجد أي خلاف. من يريد اتباع سنة خير الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وترى Maryam Ali أنه :”ممكن يفضل الطعام اقتداء بالنبي.عليه أفضل الصلاة والسلام. بس حتى المال عادي. لكن الأفضل الطعام الذي نستعمله شهر رمضان. كالأرز والسكر والزيت وغيره مما نستهلك”.

ويؤكد اسامه يونس :”حبوب كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام“. والمتوكله علي الله تقول :”إنما الأعمال بالنيات كل حد وشن يحب”.

وأيضًا Fethi Boulektifat يقول لابد :”إخراجها طعام اقتداء بسيد الخلق”. ميلاد ميلوا ميلود يؤكد أن زكاة الفطر طعام. كما قال سيد الخلق”.

وسأل عين الحق قائلا :”بالله لي ايديروا في أرواحهم يتبعوا في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال. أرجوا الإجابة إذا أنت تتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تعيش عيشة ماقبل 1700 عام. من السفر على ظهور الحيوانات. أو المشي على الأقدام. لماذا لا ترفض السيارة. لماذا تستعمل الهاتف النقال. لماذا تستخدم الإنترنت. لماذا تستعمل مضخة المياه لجلب الماء. لماذا تسكن منزل من طوب إسمنتي وحديد مسلح. ولا تسكن بيت مصنوع من حجر وطين. لماذا لا تعالج مرضك بالأعشاب الطبية وتترك المستشفيات لماذا لا تسكن منزل بدون كهرباء وتستعمل الشعلة أو مصباح الزيت ؟”.

ويقول مهدي الهادي :”العام الماضى وجدنا من أخرجنا عليه مواد غذائية فى أحد الأسواق يبيع فيها برخص التراب. وعندما سألوه قال أنا محتاح للمال”.

ويوضح عبدالنبي امحمد الزياني. وزهرة أمل محمد. ولغة الصمت لغة الصمت أنهم سيخرجون زكان الفطر “مالًا”.

ويرى كامل خليفة المنصوري :”الآن حددت زكاة الفطر 7 دينار. أو 2 كيلو رز للفرد. اليوم كيلو الرز 7 دينار أي أنها أصبحت القيمة ١٤ دينار. لا 7 كيف الحل في الزيادة”.

ويقول سمير معتوق :”نخرجها طعام اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وماينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى“.

ويعتقد Weld M Elfergani أن :”في ناس محتاجة مال لشراء بعض الحاجات الضرورية اليومية. مثل حفاظات أطفال. وحليب أطفال أو أدوية الأمراض المزمنة. مثل السكر والضغط والقلب. هذه كلها تستحق مال والله أعلم بذلك”.