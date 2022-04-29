ارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع، اليوم الجمعة، حيث تفوقت مخاوف تعطل الإمدادات الروسية على عمليات إغلاق كوفيد_19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 108.47 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة. وينتهي عقد شهر يونيو لشهر أولي في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع عقد يوليو الأكثر نشاطا 97 سنتا إلى 108.23 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 105.91 دولارًا للبرميل بعد أن استقر. على ارتفاع بنسبة 3.3 بالمئة يوم الخميس.

مكاسب شهرية للنفط

ومن المقرر أن يغلق كلا العقدين الأسبوع على ارتفاع ويسجلان مكاسبهما الشهرية الخامسة على التوالي. مدعومين بزيادة احتمالية انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في حظر على النفط الروسي.

ومع ذلك، ظلت أسعار النفط متقلبة حيث لم تظهر الصين أي علامة على تخفيف إجراءات الإغلاق على الرغم من التأثير على اقتصادها وسلاسل التوريد العالمية.

وبحسب رويترز، قال يانتينج تشو، رئيس اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وود ماكينزي: “مع تكثيف. عمليات الإغلاق الكامل والجزئي منذ مارس، تراجعت المؤشرات الاقتصادية الصينية أكثر إلى المنطقة الحمراء. ونتوقع الآن أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الصيني أكثر في الربع الثاني”.

وأضاف، “من المقرر أن يستمر تقلبات سوق النفط، مع احتمال حدوث عمليات إغلاق أكثر انتشارًا وطويلة الأمد في شهر مايو. وما بعده، مما يؤدي إلى انحراف مخاطر الطلب على النفط في الصين والأسعار على المدى القريب.”

ومن المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي وتتفق على زيادة طفيفة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو عندما تجتمع في الخامس من مايو.